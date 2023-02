L'aventure CHauve est terminée !



Après 7 ans de mèches de cheveux, de crânes rasés, de rires et de solidarité, nous tirons notre révérence.

Chapeau à toutes celles et ceux qui se sont impliqués pour la bonne cause, par leur investissement personnel ou pécuniaire.

Courage et BRAVO aux familles qui côtoient de trop près la situation d'un proche touché par le cancer.

Pour vos dons de cheveux :

En Belgique, en France, au Royaume-Uni ou au Canada, faites votre choix !

